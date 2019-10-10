Узаконьте изменения в конструкции автомобиля
Помощь в регистрации переоборудования ТС по РФ
Беремся за самые сложные изменения, благодаря собственной лаборатории и государственной аккредитации
Возможно дистанционно
Гарантия возврата средств
Работаем по всей России
Все модели авто - грузовые и легковые
Наиболее востребованные виды переоборудования:
Установка ГБО
Тюнинг внедорожников
Переоборудование авто из категории D в B
Замена ДВС (двигателя)
Замена кузова грузового авто
Установка КМУ
Установка фаркопа
Переоборудование по ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов)
Переоборудование из пассажирской в грузовую
Переоборудование в автодом
Переоборудование под спец. технику
Замена кунгов
Замена кабин
Замена кузова легкового авто
Удлинение рам
Изменение колесной базы
Уменьшение лошадиных сил
Экспресс-расчет стоимости оформления изменений
Артем Турбин
Главный эксперт
Пришлите нам фотографию внесенных изменений в конструкцию ТС. В течение 12 минут наш эксперт предоставит стоимость по услугам регистрации.
Если вы пробовали оформить изменение конструкции, но не смогли, вы просто ещё не обращались к нам
Конечно, некоторые изменения оформить невозможно, чаще всего, если они произведены в кустарных условиях, но
Мы располагаем штатом экспертов
Мы имеем государственную аккредитацию
Готовы взяться даже за самые тяжелые случаи
Наши услуги
Экспертное заключение
Заключение технической экспертизы позволяет ГИБДД убедиться в возможности переоборудования транспортного средства
Помощь с оформлением
Наши эксперты готовы помочь в оформлении документов в ГИБДД. Сопровождаем весь процесс регистрации автомобиля
Расчеты и испытания
Благодаря собственной лаборатории и государственной аккредитации мы узаконим самые сложные изменения
Прочие услуги
Услуги в сфере регистрации изменений конструкций ТС. Рекомендации и направление в сервисы по переоборудованию
Мы знаем как облегчить вам жизнь на любом этапе изменения конструкции ТС
Частые проблемы
Регулярные штрафы
Изменения произведены, но не оформлены нужным образом и вы регулярно получаете штрафы
Отказ в регистрации
ГИБДД по разным причинам отказывает в регистрации
Неизвестен процесс
Вы только планируете внести изменения и знаете, что их нужно правильно оформить документально
Мы знаем как облегчить вам жизнь на любом этапе изменения конструкции ТС
О компании
Центр оформления переоборудования "Авторегистр"
Регистрацию некоторых изменений мы сможем произвести даже в день обращения, заполним необходимые документы, произведем нужные испытания и расчеты, доставим документы по вашему адресу.
Свыше
заказчиков
Собственная
испытательная
лаборатория
испытательная
лаборатория
Работаем
по всей
России
по всей
России
Экспресс-консультация
Наши работы
Замена двигателя
Регистрация замены ДВС на легковых и грузовых автомобилях
Из грузового автомобиля в пассажирский
Переделка VolksWagen Transporter в микроавтобус
Замена ДВС
Замена двигателя на Газели. Полный порядок работ
Замена цистерны на кузов
Монтаж кузова взамен цистерны на Камазе
Прокачиваем Джип
Тюнинг внедорожника по всем нормам и техническим регламентам
Микроавтобус в легковой автомобиль
Превращаем микроавтобус в легковой автомобиль категории М1
Как вдохнуть жизнь в старую «Буханку»
Доработка кузова и установка люков, лебёдки, багажника
Монтаж холодильного оборудования на фургон
Конденсатор на передней стенке фургона
Переоборудование из самосвала в автоцистерну
Демонтировали штатный самосвальный кузов
Изменение планировки салона. Или из категории D в B
Тип ТС после внесения изменений в конструкцию – легковой, категории М1
Монтаж двигателя взамен штатного
Двигатель модели WD615.50 № 15071184271
Установка самосвального кузова
Монтаж кузова с 3-х сторонней разгрузкой на КАМАЗ
Монтаж цистерны
Установка цистерны вместо грузовой бортовой платформы
Монтаж ХОУ с утеплением фургона
Описание работ по монтажу холодильно-обогревательной установки
Монтаж дополнительного оборудования
Описание производимых работ и предъявляемые к ним требования
Поможем получить все необходимые документы
Есть возможность выдачи документов дистанционно. Доставка по РФ
Заключение предварительной технической экспертизы конструкции ТС
Бланк разрешение для ГИБДД
Протокол технической экспертизы
Заявление-декларацию от СТО
Сертификат СТО